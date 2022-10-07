Под Лиманом обнаружен штаб оккупантов с важными документами

07.10.2022 15:00

В освобожденном населенном пункте Яцковка под Лиманом правоохранители обнаружили штаб оккупантов, который россияне обустроили в одном из частных домов. Там найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что также изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на оккупантов в захваченных предприятиях и организациях.

"Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе и в рамках уже открытых уголовных производств в отношении местных предателей и коллаборантов", - говорится в сообщении.