Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

08.10.2022 09:00

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник вел обстрелы: