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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

08.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник вел обстрелы:

  • на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Роздоловка, Серебрянка, Григорьевка, Дроновка, Веселое;
  • на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Роздоловка, Веселое и Отрадовка;
  • на Авдеевском направлении - огневому воздействию подверглись Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеского огня пострадала инфраструктура в районах 16 населенных пунктов. Среди прочих - Времовка, Темировка, Ольговское, Гуляйпольское и Железнодорожное.


Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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