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В соцсетях сообщают о взрывах в оккупированном Донецке
08.10.2022 15:00
В Донецке, который временно находится под контролем войск РФ, прогремели взрывы. Кадры публикуют Телеграм-каналы.
"Временно оккупированный Донецк тоже не отстает", - говорится в подписи к видео.
На кадрах виден столб черного дыма.
Отмечается, что в Донецке горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.
По словам местных жителей, пожар возник в микрорайоне Мирный. Они утверждают, что было три "прилета".
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
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