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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки ВСУ отразили более 30 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опросное, Невельское и Победа. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник стрелял из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Краматорском направлении - Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григорьевка;
на Бахмутском направлении - Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;
на Авдеевском направлении - Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, ранены более 20 вражеских солдат, которых доставили в больницу Токмака.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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