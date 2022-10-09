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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За прошедшие сутки ВСУ отразили более 30 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опросное, Невельское и Победа. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник стрелял из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Краматорском направлении - Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григорьевка;
на Бахмутском направлении - Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;
на Авдеевском направлении - Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, ранены более 20 вражеских солдат, которых доставили в больницу Токмака.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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