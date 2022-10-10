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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

10.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
- на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения, в частности, в районах населенных пунктов Першотравневое, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также, в районе населенного пункта Сватово, враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения, в частности, в районах населенных пунктов Роздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменское, Зайцево, Красная Гора, Соледар. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка%;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях огневому поражению подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополье, Шахтерское, Малые Щербаки, Великая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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