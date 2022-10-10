В результате ночного обстрела Славянска погибли 4 человека

10.10.2022 12:00

В результате обстрела Славянска погибли четыре человека. Очередному вражескому удару центральная часть города подверглась в ночь на понедельник, 10 октября. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

"Недоброе утро в Славянске! Понедельник, 10 октября. Ночью центральная часть города снова подверглась обстрелам. Пострадали частные дома по ул. Ботанической. В одном из них проживала семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Ранен. В настоящее время находится в клинической больнице. Общий результат обстрела – четверо погибших, двое раненых", - говорится в сообщении.