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Архив - Донецкая область

В результате ночного обстрела Славянска погибли 4 человека

10.10.2022 12:00
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В результате ночного обстрела Славянска погибли 4 человека

В результате обстрела Славянска погибли четыре человека. Очередному вражескому удару центральная часть города подверглась в ночь на понедельник, 10 октября. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
"Недоброе утро в Славянске! Понедельник, 10 октября. Ночью центральная часть города снова подверглась обстрелам. Пострадали частные дома по ул. Ботанической. В одном из них проживала семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Ранен. В настоящее время находится в клинической больнице. Общий результат обстрела – четверо погибших, двое раненых", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, обстрел, погибшие
 
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