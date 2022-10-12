Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

12.10.2022 09:00

Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Краматорском направлении - Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении - Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Одрадовка, Опытное, Майорск, Спирное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.