В результате обстрела рынка в Авдеевке погибли 7 человек

12.10.2022 15:00

Российские оккупанты в среду, 12 октября, нанесли удар по рынку в Авдеевке Донецкой области, в результате чего семь человек погибли и восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", - написал Кириленко в Facebook.