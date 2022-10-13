Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы

13.10.2022 12:00

Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила девять лет заключения. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.

В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства, в том числе факты передачи координат состава боеприпасов ВСУ вблизи Покровска, информации о численности подразделения украинских сил обороны в районе, маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил.

Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Лишь благодаря своевременному реагированию сил обороны подразделение Вооруженных сил вовремя изменило позиции.

Информатор приговорена к девяти годам лишения свободы и признан виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).