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Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы
Информатор врага, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила девять лет заключения. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ.
Женщина передавала сведения о расположении подразделений и передвижении техники ВСУ на Донбассе.
В суде подтверждены собранные следователями СБУ доказательства, в том числе факты передачи координат состава боеприпасов ВСУ вблизи Покровска, информации о численности подразделения украинских сил обороны в районе, маршрута перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта Вооруженных Сил.
Своими действиями информатор поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ. Лишь благодаря своевременному реагированию сил обороны подразделение Вооруженных сил вовремя изменило позиции.
Информатор приговорена к девяти годам лишения свободы и признан виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).
Теги: Донбасс, приговор, информатор, оккупанты
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