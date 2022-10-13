Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

13.10.2022 09:00

Наши вооруженные силы за минувшие сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутского, Озаряновки, Иванграда, Бахмута и Марьинки. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник вел обстрелы: