Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя

14.10.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя

Директор одной из школ в оккупированном Мариуполе, уведомлена о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, в апреле 2022 года, когда город оккупировали войска страны-агрессора, директор одной из школ добровольно перешла на сторону врага и согласилась занять должность так называемой исполняющей обязанности директора школы №53 г. Мариуполя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коллаборантка, используя предоставленные врагом псевдополномочия, под сопровождение гимна РФ организовала и начала учебный процесс в школе. Кроме того, подозреваемая приняла участие в постановочной видеозаписи для пропагандистских СМИ оккупационных властей, в которой комментировала техническое состояние помещения школы, гарантировала безопасные условия обучения для детей и анонсировала продление учебного года.



Теги: Мариуполь, школа, прокуратура, директор, подозреваемый, коллаборационизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх