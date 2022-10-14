Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя

14.10.2022 10:00

Директор одной из школ в оккупированном Мариуполе, уведомлена о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, в апреле 2022 года, когда город оккупировали войска страны-агрессора, директор одной из школ добровольно перешла на сторону врага и согласилась занять должность так называемой исполняющей обязанности директора школы №53 г. Мариуполя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборантка, используя предоставленные врагом псевдополномочия, под сопровождение гимна РФ организовала и начала учебный процесс в школе. Кроме того, подозреваемая приняла участие в постановочной видеозаписи для пропагандистских СМИ оккупационных властей, в которой комментировала техническое состояние помещения школы, гарантировала безопасные условия обучения для детей и анонсировала продление учебного года.