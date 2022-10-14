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Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск
14.10.2022 13:00
Впервые с начала апреля в Краматорск пустили поезда, сообщает Укрзализныця в пятницу, 14 октября.
"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно выехать в другие регионы нашей страны", - отметили в компании.
Поезд будет курсировать по следующему графику:
- отправка из Киева ежедневно в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;
- в обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.
Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.
Теги: Донбасс, Киев, Краматорск, поезд, Укрзализниця
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