В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева

15.10.2022 10:00

В Краматорск вчера успешно прибыл поезд из Киева с пассажирами. Теперь сообщение планируют сделать постоянным, сообщает Укрзализныця.

Железнодорожный вокзал Краматорска не работал с 8 апреля. В этот день от российского ракетного обстрела погибли более 60 человек.

"Первый после перерыва рейс уже следует из Краматорска в Киев. Ради таких мгновений стоило примчаться в этот город", - говорится в сообщении Укрзализныци.