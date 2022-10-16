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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестовое, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник стрелял:
- на Краматорском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоегоровка, Роздоловка и Серебрянка;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Временка, Парасковеевка, Пречистовка и Щербаки;



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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