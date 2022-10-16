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В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)
16.10.2022 11:00
Во временно оккупированном Донецке утром 16 октября под обстрел попало здание городского совета, которое россияне называют "администрацией города". Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики.
Удар, о котором украинская сторона пока не сообщала, пришелся на западную часть здания со стороны Университетской улицы и парка кованых фигур.
Здание получило значительные повреждения, на стоянке перед ним сгорели несколько автомобилей.
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, администрация
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