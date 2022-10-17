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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
- на Краматорском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области;
- на Бахмутском направлении - из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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