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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клищеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
- на Лиманском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневое поражение из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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