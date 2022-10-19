Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Метинвест передал защитникам Авдеевки 800 бронежилетов

19.10.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Метинвест передал защитникам Авдеевки 800 бронежилетов

В Авдеевку доставили партию бронежилетов в количестве 800 единиц, изготовленных в рамках Стального фронта Рината Ахметова, сообщает компания Метинвест.
Бронежилеты изготовлены из сверхпрочной стали, производимой на предприятиях группы Метинвест.
"На данный момент мы передали защитникам и сотрудникам критической инфраструктуры Авдеевки более 2300 единиц амуниции, в том числе – в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. В ближайшее время ожидаем еще партию бронежилетов для ВСУ. Кроме того, мы снабдили защитников Донецкой области 30 тоннами угля для обогрева. Также предоставили военной администрации горючее для заправки авто, чтобы вывозить людей в более безопасные населенные пункты Украины, подальше от линии фронта.", - рассказал и. о. гендиректора Авдеевского коксохимического завода Юрий Кциненко.
Всего в рамках инициативы Стальной фронт военные получили уже 150 тысяч бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.



Теги: Авдеевка, бронежилет, Метинвест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх