Метинвест передал защитникам Авдеевки 800 бронежилетов

19.10.2022 14:00

В Авдеевку доставили партию бронежилетов в количестве 800 единиц, изготовленных в рамках Стального фронта Рината Ахметова, сообщает компания Метинвест.

Бронежилеты изготовлены из сверхпрочной стали, производимой на предприятиях группы Метинвест.

"На данный момент мы передали защитникам и сотрудникам критической инфраструктуры Авдеевки более 2300 единиц амуниции, в том числе – в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. В ближайшее время ожидаем еще партию бронежилетов для ВСУ. Кроме того, мы снабдили защитников Донецкой области 30 тоннами угля для обогрева. Также предоставили военной администрации горючее для заправки авто, чтобы вывозить людей в более безопасные населенные пункты Украины, подальше от линии фронта.", - рассказал и. о. гендиректора Авдеевского коксохимического завода Юрий Кциненко.

Всего в рамках инициативы Стальной фронт военные получили уже 150 тысяч бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.