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Архив - Донецкая область

Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды

19.10.2022 11:00
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Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды

Международный Комитет Красного Креста приобрел для Славянска две электролизные установки. Об этом сообщил председатель ГВА Вадим Лях.
"Одна из них уже доставлена в город. Сейчас идут работы по ее размещению и подключению на фильтровальной станции. Вторая будет работать на очистных сооружениях.
Дорогостоящее оборудование предназначено для очистки, дезинфекции воды и обеззараживания стоковых вод. Электролизная установка производит гипохлорид натрия путём электролиза обычной соли. Это позволит нам уйти от хлорирования водопроводной воды и не зависеть от поставок хлора!" - отметил Лях.



Теги: Славянск, вода, оборудование, электролиз, Красный Крест
 
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