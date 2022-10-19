Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды

19.10.2022 11:00

Международный Комитет Красного Креста приобрел для Славянска две электролизные установки. Об этом сообщил председатель ГВА Вадим Лях.

"Одна из них уже доставлена в город. Сейчас идут работы по ее размещению и подключению на фильтровальной станции. Вторая будет работать на очистных сооружениях.

Дорогостоящее оборудование предназначено для очистки, дезинфекции воды и обеззараживания стоковых вод. Электролизная установка производит гипохлорид натрия путём электролиза обычной соли. Это позволит нам уйти от хлорирования водопроводной воды и не зависеть от поставок хлора!" - отметил Лях.