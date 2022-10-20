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Архив - Донецкая область

Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи

20.10.2022 17:00
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Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи

Для жителей прифронтовых общин в Донецкой области доставят 7200 продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметов. Об этом сообщает прсс-служба фонда.
Четыре фуры везут в регион самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова
 
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