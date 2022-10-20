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На Донетчине разоблачили двух пророссийских информаторов
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам Украины в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Об этом сообщает Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, в июле 2022 года житель г. Покровска по собственному телефону в одной из пророссийски ориентированных групп в мессенджере разместил 8 голосовых сообщений о перемещении военнослужащих ВСУ на территории Покровского района Донецкой области.
Второй подозреваемый - житель Бахмута в течение сентября-октября этого года через мессенджер распространил информацию о расположении блок-постов, мест дислокации подразделений украинских защитников и военной техники, а также маршрутов передвижения личного состава в городе", - говорится в сообщении.
В настоящее время обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Теги: Донбасс, прокуратура, разоблачение, информатор
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