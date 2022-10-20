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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в здание "администрации" Ворошиловского района

20.10.2022 10:00
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В оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в здание "администрации" Ворошиловского района

Центр оккупированного Донецка ночью попал под обстрел. Снаряды "прилетели" прямо в здание так называемой "администрации" Ворошиловского района. Об этом местные жители сообщают в соцсетях и пишут российские СМИ.
После "хлопков" дончане начали жаловаться на перебои с интернетом.
Российские СМИ традиционно обвинили в обстреле Донецка ВСУ, заявив, что "было выпущено три снаряда калибром 155 мм".



Теги: Донецк, обстрел, центр, администрация
 
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