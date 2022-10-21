Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

21.10.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг стрелял:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Заречное, Новое, Першотравневое, Стельмаховка, Терны и Ямполовка;
- на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спирное, Иванград и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы в районах Временки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх