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В Краматорске началось возобновление подачи газа населению
21.10.2022 11:00
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал о возвращении газа в Краматорск.
"Есть первые дома с газом. Работа в процессе. Это будет не скоро, потому что с таким объёмом, условиями и фронтом работ никогда и никто не сталкивался. Спасибо всем причастным за эту возможность. Вы супергерои. Держимся", - отметил он.
Теги: Донбасс, Краматорск, газ, восстановление
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