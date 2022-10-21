Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске началось возобновление подачи газа населению

21.10.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске началось возобновление подачи газа населению

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал о возвращении газа в Краматорск.
"Есть первые дома с газом. Работа в процессе. Это будет не скоро, потому что с таким объёмом, условиями и фронтом работ никогда и никто не сталкивался. Спасибо всем причастным за эту возможность. Вы супергерои. Держимся", - отметил он.



Теги: Донбасс, Краматорск, газ, восстановление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх