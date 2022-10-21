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Архив - Донецкая область

В освобожденном Лимане заработал первый банкомат

21.10.2022 17:00
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В освобожденном Лимане заработал первый банкомат

Первый банкомат заработал в Лимане после деоккупации. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Благодаря Ощадбанку отныне лиманцы имеют доступ к собственным деньгам: пенсиям, зарплатам, социальным выплатам и т.д.
Работает с 10 утра до 16 часов.
Это уже второй банкомат, который работает на освобожденной территории - первый Ощадбанк открыл в Святогорске.
Спасибо Ощадбанку за оперативную реакцию.
Возвращаем освобожденные общины к жизни вместе!" - отметил Кириленко.



Теги: Донбасс, банкомат, Ощадбанк, деоккупация, Лиман (Красный Лиман)
 
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