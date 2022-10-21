Последние новости раздела
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат17:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске начинают отопительный сезон08:00
- Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине разоблачили двух пророссийских информаторов13:00
- В оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в здание "администрации" Ворошиловского района10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Метинвест передал защитникам Авдеевки 800 бронежилетов14:00
- Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды11:00
В освобожденном Лимане заработал первый банкомат
21.10.2022 17:00
Первый банкомат заработал в Лимане после деоккупации. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Благодаря Ощадбанку отныне лиманцы имеют доступ к собственным деньгам: пенсиям, зарплатам, социальным выплатам и т.д.
Работает с 10 утра до 16 часов.
Это уже второй банкомат, который работает на освобожденной территории - первый Ощадбанк открыл в Святогорске.
Спасибо Ощадбанку за оперативную реакцию.
Возвращаем освобожденные общины к жизни вместе!" - отметил Кириленко.
Теги: Донбасс, банкомат, Ощадбанк, деоккупация, Лиман (Красный Лиман)
Читайте также:
- В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями
- Украинцев массово атакуют мошенники: как "спасти" свои деньги и не попасться на "удочку". ВИДЕО
- Предприниматели "задружили" с банкирами
- "Ощадбанк" приостанавливает введение комиссии за оплату коммунальных услуг
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат17:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске начинают отопительный сезон08:00
- Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине разоблачили двух пророссийских информаторов13:00
- В оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в здание "администрации" Ворошиловского района10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Метинвест передал защитникам Авдеевки 800 бронежилетов14:00
- Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды11:00
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат17:00
- В четырех областях ограничена подача электричества15:00
- Укргидрометцентр дал прогноз на предстоящую зиму13:00
- Зеленский утвердил санкции СНБО против Лорак, Тодоренко, Повалий и Седоковой12:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению11:00
- Антоновский мост в Херсоне подвергся удару10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске начинают отопительный сезон08:00
- Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи17:00
- Центр поддержки переселенцев "ЯМариуполь" открылся в Ужгороде15:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Покровск и Константиновка остались без электричества
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в здание "администрации" Ворошиловского района
- В Киеве ввели график отключения электроэнергии
- Центр для переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Черновцах
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению
- Славянск получил от Красного Креста современные установки для очистки воды
- Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины
- Германия прекращает льготный обмен гривны для украинских беженцев