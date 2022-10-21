В освобожденном Лимане заработал первый банкомат

21.10.2022 17:00

Первый банкомат заработал в Лимане после деоккупации. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Благодаря Ощадбанку отныне лиманцы имеют доступ к собственным деньгам: пенсиям, зарплатам, социальным выплатам и т.д.

Работает с 10 утра до 16 часов.

Это уже второй банкомат, который работает на освобожденной территории - первый Ощадбанк открыл в Святогорске.

Спасибо Ощадбанку за оперативную реакцию.

Возвращаем освобожденные общины к жизни вместе!" - отметил Кириленко.