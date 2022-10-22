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ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине

22.10.2022 17:00
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ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине

Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в Донецкой области проводятся временные отключения электроэнергии в общинах Бахмутского, Покровского, Краматорского и Волновахского районов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.
"Для каждого клиента отключение будет ориентировочно 4 часа. Однако оно может повториться в течение суток, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений. Информацию вы также можете уточнить в чат-ботах в Viber или Telegram, которые можно найти под названием «ДТЭК Донецкие электросети», или позвонив по телефону +38 (093/096/099) 450 0 473", - говорится в сообщении.



Теги: отключение, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
 
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