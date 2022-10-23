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Архив - Донецкая область

Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе

23.10.2022 11:00
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Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе

Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет свою работу в Донецкой и Луганской областях. Жителям освобожденных сел начинают привозить гуманитарную помощь, продукты, воду и строительные материалы. Об этом сообщает Суспільне.
В конце мая восемь из десяти офисов "Пролиски" в регионе были оккупированы российскими войсками или уничтожены обстрелами, а персонал эвакуировался.
С тех пор как ВСУ освободили Харьковскую область, появилась возможность добраться до населенных пунктов Донецкой и Луганской.
Отныне планируется привозить гуманитарку на северную часть Донецкой области, в деоккупированные населенные пункты Лиманской громады и Святогорска. Также будут доставлять продукты, воду, стройматериалы в Часов Яр, чтобы помочь людям недавно освобожденных населенных пунктов Луганской области, Северской громаде и другим селам и поселкам, находящимся поблизости.



Теги: Донбасс, миссия, гуманитарная помощь
 
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