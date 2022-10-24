Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

24.10.2022 09:00

За минувшие сутки наши силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполовка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополье, Новоселка и Железнодорожное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.