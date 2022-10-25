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В Константиновской громаде возобновили газоснабжение 950 частных домов
25.10.2022 08:00
В Константиновской громаде к газоснабжению подключили 950 владельцев частных домов. Об этом сообщил начальник Артемовского и Константиновского управления по газоснабжению и газификации Игорь Русанов, передает Суспільне.
"По состоянию на 24 число подключили 460 владельцев частных домов по району Николаевский и южную часть района Новоселовка. В Ильиновке - 490 абонентов. Завтра планируем подключать Новоселовку, поселок Новодмитровка, и село Иванополье", - рассказал Игорь Русанов.
По словам Русанова, заявки на подключение газа оставили более десяти тысяч владельцев домов в Константиновке.
Теги: Донбасс, Константиновка, газ, восстановление
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