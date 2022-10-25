Главная / Новости / Донецкая область / В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ
Последние новости раздела
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Константиновской громаде возобновили газоснабжение 950 частных домов08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине17:00
- Между Краматорском и Славянском возобновлено ж/д сообщение09:00
В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ
25.10.2022 15:00
Оккупанты начали паспортизацию жителей Мариуполя, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.
"Паспортизация Мариуполя началась. В Мариупольськом районе в с. Мангуш виданы первые паспорта россии мариупольцам. Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "днр Мариуполь". Ты как бы "россиянин", но не такой как россияне. Недонелюдь", - отметил Андрющенко.
В первую очередь паспорта будут выдавать работникам бюджетных учреждений, то есть тем, кто обязан иметь российское гражданство.
Теги: Россия, Мариуполь, паспорт, оккупация
Читайте также:
- Пушилин хочет включить Мариуполь и Славянск в состав "ДНР": наемник сообщил про "силовой сценарий"
- Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление
- Новоизбранный мэр Мариуполя так и не назвал Россию страной-агрессором (ВИДЕО)
- Путин: Украина теряет "эксклюзив" по газу
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Азаров заверяет, что найдет компромисс с Россией
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Константиновской громаде возобновили газоснабжение 950 частных домов08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине17:00
- Между Краматорском и Славянском возобновлено ж/д сообщение09:00
- В Киеве торжественно открыли улицу Героев полка "Азов"16:00
- "Стальной фронт" Ахметова передал ВСУ спутниковые комплексы наведения огня15:00
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
- ПриватБанк возобновляет работу на освобожденных территориях12:00
- В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека11:00
- Зеленский провел первые переговоры с новым британским премьером10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Шахтер" ничьей с "Селтиком" гарантировал себе евровесну (ВИДЕО)08:00
- ВСУ ликвидировали базу "кадыровцев" под Херсоном17:00
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ15:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Андрей Макаревич написал песню о современной России (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Главы МИД Франции, Великобритании и США сделали совместное заявление после страшилок Шойгу
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе
- Журналисты установили имена 8000 погибших в Украине россиян
- По дневнику жительницы Мариуполя сняли сериал (ВИДЕО)
- В ГУР рассказали о количестве оставшихся ракет у РФ