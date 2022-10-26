На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии

26.10.2022 17:00

В Бахмутском, Краматорском, Покровском и Волновахском районах Донецкой области с 26 октября вводят веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

"Мы делаем все возможное, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укренерго не отменит использование стабилизационных ограничений. Например, если в вашем доме с 8:00 до 12:00 отключалось электричество, и если режим стабилизации продолжается, то повторное отключение электричества будет с 20:00 до 00:00. Также есть небольшая погрешность по времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переключения электропитания между группами потребителей", - говорится в сообщении.