Последние новости раздела
- На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии17:00
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Константиновской громаде возобновили газоснабжение 950 частных домов08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине17:00
На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии
26.10.2022 17:00
В Бахмутском, Краматорском, Покровском и Волновахском районах Донецкой области с 26 октября вводят веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.
"Мы делаем все возможное, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укренерго не отменит использование стабилизационных ограничений. Например, если в вашем доме с 8:00 до 12:00 отключалось электричество, и если режим стабилизации продолжается, то повторное отключение электричества будет с 20:00 до 00:00. Также есть небольшая погрешность по времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переключения электропитания между группами потребителей", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, отключение, ДТЭК, электроснабжение
- На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии17:00
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Константиновской громаде возобновили газоснабжение 950 частных домов08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине17:00
- На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии17:00
- В Киеве торжественно открыли улицу Героев полка "Азов"16:00
- "Стальной фронт" Ахметова передал ВСУ спутниковые комплексы наведения огня15:00
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
- ПриватБанк возобновляет работу на освобожденных территориях12:00
- В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека11:00
- Зеленский провел первые переговоры с новым британским премьером10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Шахтер" ничьей с "Селтиком" гарантировал себе евровесну (ВИДЕО)08:00
- ВСУ ликвидировали базу "кадыровцев" под Херсоном17:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Главы МИД Франции, Великобритании и США сделали совместное заявление после страшилок Шойгу
- По дневнику жительницы Мариуполя сняли сериал (ВИДЕО)
- ВСУ ликвидировали базу "кадыровцев" под Херсоном
- В ГУР рассказали о количестве оставшихся ракет у РФ
- "Селтик" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
- В Константиновской громаде возобновили газоснабжение 950 частных домов
- "Укрэнерго" ограничивает потребление электроэнергии в семи областях