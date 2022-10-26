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Архив - Донецкая область

В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения

26.10.2022 13:00
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В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения

В Славянске продолжается поэтапное подключение газа и запуск систем централизованного отопления, сообщил председатель ГВА Вадим Лях.
"У нас хорошие новости! Славкурорт, Селезновка, Мымовка уже с теплом. Газ подведен. К концу дня голубое топливо будет у жителей мкр-на Восточный. На очереди – Молочар и Черевковка. Их подключат к концу текущей недели. Продолжается работа по заполнению теплоносителем систем в многоэтажках. 16 котельных из 39-ти уже заполнены", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, отопление, газ, восстановление
 
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