В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения

26.10.2022 13:00

В Славянске продолжается поэтапное подключение газа и запуск систем централизованного отопления, сообщил председатель ГВА Вадим Лях.

"У нас хорошие новости! Славкурорт, Селезновка, Мымовка уже с теплом. Газ подведен. К концу дня голубое топливо будет у жителей мкр-на Восточный. На очереди – Молочар и Черевковка. Их подключат к концу текущей недели. Продолжается работа по заполнению теплоносителем систем в многоэтажках. 16 котельных из 39-ти уже заполнены", - говорится в сообщении.