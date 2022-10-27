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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

27.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Лиманском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполовка, Спирное, Невское, Верхнекаменское и Заречное;
- на Бахмутском направлении - из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;
- на Авдеевском направлении противник наносил огневое поражение в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Временка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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