Россияне обстреляли очередной промышленный объект в Краматорске

27.10.2022 11:00

Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли промышленное предприятие в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

"Неспокойная ночь в Краматорске - оккупанты обстреляли еще одно промышленное предприятие города. Жертв нет, но разрушения есть", - говорится в сообщении.