Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Россияне обстреляли очередной промышленный объект в Краматорске

27.10.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россияне обстреляли очередной промышленный объект в Краматорске

Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли промышленное предприятие в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко в Facebook.
"Неспокойная ночь в Краматорске - оккупанты обстреляли еще одно промышленное предприятие города. Жертв нет, но разрушения есть", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Краматорск, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх