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Россияне обстреляли очередной промышленный объект в Краматорске
27.10.2022 11:00
Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли промышленное предприятие в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко в Facebook.
"Неспокойная ночь в Краматорске - оккупанты обстреляли еще одно промышленное предприятие города. Жертв нет, но разрушения есть", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Краматорск, обстрел
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