Жителям Донетчины предлагают бесплатную эвакуацию в Тернопольскую область

27.10.2022 15:00

Со 2 ноября начинается бесплатная эвакуация жителей Донетчины в Тернопольскую область. Об этом сообщает горсовет Краматорска.

"Согласно решению Правительственного Координационного штаба со 02 ноября обязательная эвакуация будет перенаправлена из Кировоградской в Тернопольскую область.

Эвакуация в Тернопольскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням, по таким датам - 02.11; 06.11; 10.11; 14.11; 18.11; 22.11; 26.11; 30.11.

Напомним, чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:

- оставить заявку по телефону +380505448692 (по Краматорску) или +380988903318 (для всех громад Донецкой области);

- для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по телефонам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;

- добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;

- поселиться в Тернопольской области - это бесплатно.

Власть предоставляет такие социальные гарантии:

- бесплатное жилье;

- гуманитарная помощь;

- психологическая помощь;

- медицинская помощь и тому подобное;

- социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "еДопомога"", - говорится в сообщении.