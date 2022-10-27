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Архив - Донецкая область

Жителям Славянска выделили более 9 миллионов гривен на бесплатные дрова

27.10.2022 12:00
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Жителям Славянска выделили более 9 миллионов гривен на бесплатные дрова

В Славянской громаде продолжается работа по обеспечению твёрдым топливом жителей частного сектора. Об этом сообщает председатель ГВА Вадим Лях.
"Из местного бюджета на эти цели выделили 5 млн грн. Ещё 4,9 млн поступили из государственного бюджета.
На сегодня топливо в виде брикетов и пеллет уже получили 300 домохозяйств.
Обращаю внимание, что  пеллеты, брикеты или дрова выдаются в том случае, если жилье оборудовано печным отоплением или имеет твердотопливный котёл.
Написать заявление «на дрова» можно в центре детского и юношеского творчества по адресу ул. Центральная, 39, с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь, это касается социально незащищенных граждан.



Теги: Славянск, помощь, дрова
 
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