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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

28.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Временка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполовка Донецкой области и Макеевка и Невское на Луганщине;
на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;
на Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;
на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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