Последние новости раздела
- В Славянске восстановлено стабильное водоснабжение13:00
- В ДонОВА рассказали о ходе восстановления газоснабжения в области10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Жителям Донетчины предлагают бесплатную эвакуацию в Тернопольскую область15:00
- Жителям Славянска выделили более 9 миллионов гривен на бесплатные дрова12:00
- Россияне обстреляли очередной промышленный объект в Краматорске11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза08:00
- На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии17:00
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
В Славянске восстановлено стабильное водоснабжение
28.10.2022 13:00
В Славянске возобновлена работа Маяцкого водозабора. Благодаря этому, стабильное водоснабжение будут иметь микрорайоны Лесной, Железнодорожный и другие. Об этом сообщает городская военная администрация.
"Очень благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе! Прежде всего, нашим деминерам. Именно их самоотверженные действия дали возможность работать ДТЭК, восстановить электроснабжение на станцию, - отметил глава громады. - И, безусловно, - сотрудникам нашего "Славгорводоканала". Они сделали все необходимое для того, чтобы подстанция и водозабор работали, и чтобы у наших жителей появилась вода в том количестве, которое нужно!" - отметил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Теги: Донбасс, Славянск, водоснабжение, восстановление
- В Славянске восстановлено стабильное водоснабжение13:00
- В ДонОВА рассказали о ходе восстановления газоснабжения в области10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Жителям Донетчины предлагают бесплатную эвакуацию в Тернопольскую область15:00
- Жителям Славянска выделили более 9 миллионов гривен на бесплатные дрова12:00
- Россияне обстреляли очередной промышленный объект в Краматорске11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза08:00
- На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии17:00
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения13:00
- В "Дія" началось тестирование функции "єОселя"17:00
- Курс доллара упал ниже 40 гривень15:00
- В Славянске восстановлено стабильное водоснабжение13:00
- Укрэнерго ввел ограничения для потребилелей 7 областей12:00
- Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение-202311:00
- В ДонОВА рассказали о ходе восстановления газоснабжения в области10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Илон Маск купил Twitter08:00
- Зеленский создал 28 новых военных администраций17:00
- Жителям Донетчины предлагают бесплатную эвакуацию в Тернопольскую область15:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- "Стальной фронт" Ахметова передал ВСУ спутниковые комплексы наведения огня
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Славянске продолжается поэтапное восстановление газоснабжения
- В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза
- Жителям Славянска выделили более 9 миллионов гривен на бесплатные дрова
- Жителям Донетчины предлагают бесплатную эвакуацию в Тернопольскую область
- Россияне обстреляли очередной промышленный объект в Краматорске
- В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека