Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

29.10.2022 09:00

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области. Также в районе Майорска в Донецкой области украинские воины уничтожили около 300 оккупантов, которые готовились к нападению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях враг вел обстрелы:

- на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка;

- на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещеевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Большой Новоселки, Временки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.