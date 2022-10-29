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Восстановлено электроснабжение Святогорска и Лимана
29.10.2022 11:00
К Святогорску и Лиману подведено электричество, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.
"Сейчас электроэнергия уже подведена к Святогорску и Лиману. Работаем над восстановлением внутренних сетей и возвращением жизни в эти очень сильно разрушенные деоккупированные населенные пункты", - сказал он.
Теги: Святогорск, восстановление, электроснабжение, Лиман (Красный Лиман)
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