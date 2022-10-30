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Архив - Донецкая область

Бузова приехала "с гуманитарной миссией" в "ДНР"

30.10.2022 08:00
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Бузова приехала "с гуманитарной миссией" в "ДНР"

Российская ведущая и певица Ольга Бузова приехала в оккупированный Донецк - как она сообщает, "с гуманитарной миссией".
Пиарясь на разгрузке коробок с гуманитаркой, она общалась с журналистами, которые прибыли на место "события".
"Я нахожусь тут с гуманитарной миссией. Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям, и дарить им частичку любви", - сказала российская "звезда".



Теги: Донецк, Донбасс, визит, Ольга Бузова
 
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