Бузова приехала "с гуманитарной миссией" в "ДНР"

30.10.2022 08:00

Российская ведущая и певица Ольга Бузова приехала в оккупированный Донецк - как она сообщает, "с гуманитарной миссией".

Пиарясь на разгрузке коробок с гуманитаркой, она общалась с журналистами, которые прибыли на место "события".

"Я нахожусь тут с гуманитарной миссией. Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям, и дарить им частичку любви", - сказала российская "звезда".