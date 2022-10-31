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Архив - Донецкая область

В Бахмуте задержали корректировщика ракетных ударов по городу

31.10.2022 17:00
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В Бахмуте задержали корректировщика ракетных ударов по городу

Сотрудники СБУ провели спецоперацию в Донецкой области, по итогам которой был установлен и задержан российский агент, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
"Злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их "результатах". Также он информировал захватчиков о состоянии объектов критической инфраструктуры и внутренней обстановке в городе после воздушных ударов врага", – говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.
Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого удалось идентифицировать.
Для коммуникации с оккупантами агент использовал заранее отработанный анонимный канал в одном из мессенджеров. Разведывательную информацию переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены.
При задержании злоумышленника у него обнаружен мобильный телефон с подтверждениями скрытой передачи закрытой информации в Россию.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства уже направлены в суд для рассмотрения по существу.



Теги: Донбасс, СБУ, задержание, корректировщик, Бахмут
 
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