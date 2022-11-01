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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Лиманском направлении - из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Григорьевка и Берестовое;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещеевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;
- на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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