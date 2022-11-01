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Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами
01.11.2022 13:00
В районе временно захваченного российскими войсками города Волноваха прогремели взрывы в одной из гостиниц по трассе Мариуполь-Донецк. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наши источники говорят, что было попадание гостиницы Ахтамар по трассе Мариуполь-Донецк, где расположились кадыровцы и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - отметил Андрющенко.
Теги: Донбасс, Волноваха, отель, уничтожение, кадыровцы
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