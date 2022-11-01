Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами

01.11.2022 13:00

В районе временно захваченного российскими войсками города Волноваха прогремели взрывы в одной из гостиниц по трассе Мариуполь-Донецк. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши источники говорят, что было попадание гостиницы Ахтамар по трассе Мариуполь-Донецк, где расположились кадыровцы и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - отметил Андрющенко.