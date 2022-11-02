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Три прифронтовых города Донетчины получили продукты от фонда Ахметова
02.11.2022 08:00
Мирноград, Часов Яр и Торецк получили партию гуманитарной помощи от фонда Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Все три города находятся в непосредственной близости к передовой.
Сообщается, что бригады мобильной выдачи доставили 7200 продуктовых наборов, которые включают самые необходимые и питательные продукты, имеющие длительный срок хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего с начала войны фонд Ахметова передал более 107 тысяч наборов жителям Донбасса - как непосредственно в регионе, так и в местах временного переселения. В целом в 2022 году фонд планирует передать жителям Украины полмиллиона наборов с продуктами питания.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова
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