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Архив - Донецкая область

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса

02.11.2022 17:00
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"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса

"Укрзалізниця" открыла продажу на анонсированный ночной рейс №191/192 Краматорск - Одесса, сообщает пресс-служба компании.
Продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте "Укрзалізниці" и в билетных кассах, цены стартуют от 364 грн.
Поезд будет отправляться из Краматорска ежедневно с 6. 11 в 15:20 и будет следовать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинку, Помошную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту, Подольск и Раздельную. Прибытие в Одессу в 10:57.
Обратный рейс будет отправляться из Одессы с 5.11 в 16:51, из Днепра в 06:27 и прибывать в Краматорск в 12:24.



Теги: Донбасс, Одесса, билет, Краматорск, поезд, Укрзализниця
 
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