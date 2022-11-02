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Архив - Донецкая область

В Славянске возобновляют движение троллейбусов

02.11.2022 12:00
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В Славянске возобновляют движение троллейбусов

В Славянске с сегодняшнего дня запускают движение троллейбусов. Об этом сообщает глава ГВА Вадим Лях.
"У нас хорошая новость! Сегодня в тестовом режиме на маршруты выходят троллейбусы. Полноценно планируем запустить их движение с 8 ноября. Разумеется, если враг не внесет свои коррективы и если все в порядке будет с электроэнергией", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, троллейбус
 
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