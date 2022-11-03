В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"

03.11.2022 11:00

В оккупированной Горловке ночью под обстрел попала территория завода «Стирол» в Калининском районе. Как сообщил «мэр» города Иван Приходько, «Стирол» подвергся обстрелу в 02:19.

«Вследствие прямых попаданий снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — сказал он.

Также Приходько уточнил, что три снаряда, выпущенных по административному зданию завода, пробили перекрытия с первого по четвертый этаж. Сильно разрушена медико-санитарная часть, в нее попали два снаряда.