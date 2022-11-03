Последние новости раздела
- Жители Бахмута получили электроинструменты и техническое оборудование от Фонда Мкртчана15:00
- В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса17:00
- В Славянске возобновляют движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Три прифронтовых города Донетчины получили продукты от фонда Ахметова08:00
- Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами13:00
- В Славянске возобновили работу социальные столовые11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"
03.11.2022 11:00
В оккупированной Горловке ночью под обстрел попала территория завода «Стирол» в Калининском районе. Как сообщил «мэр» города Иван Приходько, «Стирол» подвергся обстрелу в 02:19.
«Вследствие прямых попаданий снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — сказал он.
Также Приходько уточнил, что три снаряда, выпущенных по административному зданию завода, пробили перекрытия с первого по четвертый этаж. Сильно разрушена медико-санитарная часть, в нее попали два снаряда.
Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, обстрел, ОРДО
Читайте также:
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар
- Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России
- В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"
- В Горловке в результате обстрела уничтожены 2 частных дома
- Жители Бахмута получили электроинструменты и техническое оборудование от Фонда Мкртчана15:00
- В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса17:00
- СБУ задержала на Луганщине шпионку ФСБ15:00
- В Славянске возобновляют движение троллейбусов12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Три прифронтовых города Донетчины получили продукты от фонда Ахметова08:00
- Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами13:00
- В Славянске возобновили работу социальные столовые11:00
- Жители Бахмута получили электроинструменты и техническое оборудование от Фонда Мкртчана15:00
- В НСЖУ назвали количество погибших за время агресси РФ журналистов13:00
- Укрэнерго назвало регионы ограниченного электроснабжения на 3 ноября12:00
- В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"11:00
- За 9 часов украинцы собрали более 100 миллионов на "БТР Притулы"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Шахтер" после поражения от "Лейпцига" вылетел из Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Краматорск - Одесса17:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- СБУ задержала на Луганщине шпионку ФСБ15:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Возле оккупированной Волновахи уничтожена гостиница с кадыровцами
- В Славянске возобновляют движение троллейбусов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Бахмуте задержали корректировщика ракетных ударов по городу
- В Славянске возобновили работу социальные столовые
- В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"
- Кабмин расширил список категорий участников программы обеспечения жильем ВПЛ
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Кабмине рассказали о последствиях утренней ракетной атаки РФ
- В Украине вводят экстренные отключения света