Жители Бахмута получили электроинструменты и техническое оборудование от Фонда Мкртчана

03.11.2022 15:00

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал очередной гуманитарный груз жителям Бахмута, сообщает РБК-Украина.

Местным жителям закупили инструменты, техническое оборудование и вещи для личного пользования. Среди основных позиций - электропилы, стабилизаторы напряжения, фонари, спальники и другие крайне необходимые вещи для зимнего периода.

Все это Мкртчан с другими бойцами подразделения Tacteam Департамента патрульной полиции привезли в город и передали сотрудникам местного ГСЧС.

"Бахмут - самая горячая точка Украины. Здесь живут и работают героические украинцы, ежедневно испытывающие жестокое дыхание войны. Наша команда собрала для них груз, критически необходимый в условиях войны и зимы. Уверен, вместе мы поможем городу противостоять врагу. Отдельно хочу отметить работу сотрудников ГСЧС, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Мы, украинцы, боремся за свою землю, а потому победим", - подчеркнул Эдуард Мкртчан.