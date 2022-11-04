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Архив - Донецкая область

Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей (ВИДЕО)

04.11.2022 08:00
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Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей (ВИДЕО)

Из города Марьинка Донецкой области, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны России, удалось эвакуировать всех жителей. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Отмечается, что эвакуацию удалось провести благодаря подразделению Белый ангел.
По данным полиции, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.
В то же время в соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также ежедневно обстреливают российские оккупанты.



Теги: Донбасс, Марьинка, эвакуация
 
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